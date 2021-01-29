الرئيس اللبناني يمنح سفير الإمارات وسام الأرز الوطني

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، في قصر بعبدا سفير دولة الامارات العربية المتحدة في لبنان الدكتور حمد سعيد الشامسي، في زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهمته الدبلوماسية في لبنان، وانتقاله الى القاهرة.
وخلال اللقاء، اعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود التي بذلها السفير الشامسي خلال وجوده في لبنان لتعزيز العلاقات اللبنانية-الاماراتية وتطويرها في المجالات كافة، وتقديرا لذلك منحه الرئيس عون وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط أكبر، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة، وفقا للتيار.
بدوره، شكر السفير الشامسي الرئيس عون على منحه الوسام، منوها بالتعاون الذي لقيه من المسؤولين اللبنانيين كافة خلال عمله الدبلوماسي في لبنان، الذي امتد على مدى ست سنوات.
وقال الشامي انه سيظل يعمل في أي موقع يحل فيه من اجل تطوير العلاقات اللبنانية-الاماراتية لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والاماراتي الشقيقين.
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