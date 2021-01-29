المفوضية الأوروبية: العقد مع "أسترازينيكا" لتوريد لقاح "كورونا" يحتوي على "توريدات ملزمة"

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - في تصريحات أوردتها شبكة "يورو نيوز" الأوربية اليوم/الجمعة/ - "هناك إمدادات ملزمة والعقد واضح تمامًا"، مشيرة إلى أنه يحتوي على كميات توريد واضحة لشهر ديسمبر الماضي والأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021.
وأضافت: "لقد أكدت لنا أسترازينيكا صراحة في هذا العقد أن أي التزامات أخرى لن تمنع تنفيذ العقد".
وتأتي تصريحات فون دير لاين بعد أن أبلغت الشركة المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي أنها ستقلص حجم التوريدات المخطط لها بنسبة 60% في الربع الأول من العام، معترفة بتأخرها عن جدول إنتاج اللقاح.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، "ليس هناك تفسير معقول لتأخير شركة الأدوية في إمداد اللقاح الذي طورته ضد كوفيد-19 للاتحاد الأوربي"، معربة عن رفضها لادعاءات "أسترازينيكا" - التي ألقت باللوم على وجود "خلل" في الإنتاج - وأن الشركة، بموجب العقد، ليست مجبرة لبذل الجهود لتسليم الإمدادات.
وأشارت فون دير لاين إلى الرغبة في نشر تفاصيل العقد علنًا، متابعة: "لكن وبصورة أساسية، نرغب في تحقيق الشفافية بشأن تلك القضايا التي تطرقنا إليها، وندرك بالضبط ما هو موجود في العقد، لذلك من المهم بالنسبة لنا أن يتم ذلك علنًا في الوقت الحالي".
تجدر الإشارة إلى أن المفوضية الأوروبية قد دخلت في نزاع مع شركة الأدوية منذ إعلانها أنها ستسلم إمدادات بكمية أقل بكثير من المتوقع للدول الأعضاء بالتكتل.
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