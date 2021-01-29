خبراء الصحة العالمية يتفقدون أول مستشفى استقبل مصابي كورونا في ووهان

أجرى فريق من خبراء منظمة الصحة العالمية، المكلف بالتحقيق في مصدر ظهور فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، زيارة إلى مستشفى ووهان، التي استقبلت مرضى كورونا في الأيام الأولى من المرض.
وتعتبر تلك هي الزيارة الميدانية الأولى لخبراء الصحة العالمية إلى المستشفى، بعد قضائهم، أسبوعين من العزل الصحي، فيما قالت المتحدثة باسم الصحة العالمية، مارجريت هاريس، إن الزيارات التي سيجريها الخبراء ستقتصر فقط على تلك التي سينظمها المسؤولون الصينيون بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار كورونا، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضافت: "الفريق سيذهب إلى هناك، ولكن سيتم نقلهم بالحافلات إلى أي مكان، ولن يتمكنوا من التواصل مع المجتمع، وسيتواصلون فقط مع مختلف الأفراد الذين تم وضعهم كدزء من الدراسة".
وقال بيتر داسزاك، عضو فريق التحقيق المشكل من قبل الصحة العالمية في الصين: "إن الزيارة الأولى للموقع مهمة للغاية. نحن في المستشفى التي عالجت بعض الحالات الأولى المصابة بكورونا، واجتمعنا مع الأطباء والموظفين الذين قاموا بذلك، وناقشنا تفاصيل عملهم".
وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أن الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.
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