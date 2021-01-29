أسعار ومواصفات لاب توب ابل apple macBook air بالسعودية 2021

تسال الكثير من المواطنين السعوديين في الآونة الأخير ومع بداية العام الجديد 2021 عن أسعار ومواصفات لاب توب ابل apple macBook air والتي تم الإعلان عن اللاب قبل ذلك، ومع بداية العام الجديد واختلاف الأسعار سوف نعرض عليك الأسعار الحديثة والمواصفات الخاصة لكل إصدار من خلال المقالة الأتية.

ابل Apple macBook air

ابل apple macBook air تم إصدارة بالمملكة العربية السعودية من اهم اللابات الذي يستخدمها المواطنين السعوديين بالمملكة والذي حقق مبيعات هائله بالمملكة، ابل apple macBook air تم إصدارة في المملكة بجميع النسخ لديه والتي سوف نلخصها لكم من مواصفات واحدث الأسعار لجميع نسخ ابل apple macBook air من خلال الأتي.

ابل Apple macBook air retina

ابل Apple macBook air retina تم إصدارة بعده مواصفات مختلفه ونسخ مختلفة من حيث المعالج وكارت الشاشة والذاكرة والكاميرا، ابل Apple macBook air retina تم إصدارة مؤخرا في عام 2017 وعملت شركه ابل علي تحسين الإصدار وبالفعل تم إصدار ابل Apple macBook air retina 2020 والتي نلخصها لكم في النقط الأتية:

النسخة الأولي

المعالج apple m1 chip ثماني النواة ومعالج neural engine.

كارت الشاشة vga ثماني النواة gpu.

الشاشة retina 13.3 بوصه وتأتي بدقه 2560×1600 بكسل.

ذاكره عشوائية 8 جيجا.

ذاكره تخزين 512 جيجا من نوع ssd.

الكاميرا 720 miga face time hd.

سعر النسخة يبدأ من 6199 ريال.

النسخة الثانية

المعالج intel core i3 ثنائي النواة.

كارت الشاشة intel iris graphics.

الشاشة retina 13.3 بوصه وتأتي بدقه 2560×1600 بكسل.

ذاكره عشوائية 8 جيجا.

ذاكره تخزين 512 جيجا من نوع ssd.

الكاميرا 720 miga face time hd.

سعر النسخة بيدا من 4699 ريال.

النسخة الثالثة

المعالج apple m1 chip ثماني النواة ومعالج neural engine.

كارت الشاشة vga 7 انويه gpu.

الشاشة retina 13.3 بوصه وتأتي بدقه 2560×1600 بكسل.

ذاكره عشوائية 8 جيجا.

ذاكره التخزين 256 جيجا من نوع ssd.

الكاميرا 720 miga face time hd.

سعر النسخة تبدأ من 4899 ريال.

النسخة الرابعة

المعالج intel core i5 رباعي النواة.

كارت الشاشة intel iris plus graphics.

الشاشة retina 13.3 بوصه وتأتي بدقه 2560×1600 بكسل.

ذاكره عشوائية 8 جيجا.

ذاكره التخزين 512 جيجا من نوع nvme m.2 ssd.

الكاميرا 720 بكسل hd.

يدعم بصمه اصبع.

سعر النسخة 6099 ريال.

وفي النهاية نتمنى أن نكون قمنا بشرح جميه إصدارات لاب توب ابل Apple macBook air retina والأسعار الحديثة للاب.