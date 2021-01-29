أخبار اليمن : 3 جرحى بقصف سعودي متجدد على شدا صعدة

دوت الخليج -

3 جرحى بقصف سعودي متجدد على شدا صعدة

أصيب 3 مواطنين، اليوم في قصف للعدو السعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. 3 جرحى بقصف سعودي متجدد على شدا صعدةأصيب 3 مواطنين، اليوم في قصف للعدو السعودي على مديرية شدا بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف مديرية شدا الحدودية ما أدى إلى إصابة 3 مواطنين. وكان طيران العدوان استهدف بـ6 غارات مناطق متفرقة من مديريتي كتاف والظاهر، فيما قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية مديرية رازح الحدودية، مخلفاً أضرار كبيرة في منازل ومزارع وممتلكات المواطنين.

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