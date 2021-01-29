الجيش الألمانى: عودة آخر مروحية نقل من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لبيان الجيش الألمانى، فإن المروحية كانت ضمن 5 طرازات مستخدمة فى أفغانستان منذ أكثر من 18 عامًا، حيث عادت إلى مدينة لايبتسيج الألمانية.

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، قال مفتش القوات الجوية، الجنرال إينجو جيرهارتس: "لم تصنع CH53- للاستخدام فى الظروف الجوية القاسية وللتشغيل فى أفغانستان، إلا أن جنودنا نفذوا تلك المهمة بشكل رائع للغاية على مدار سنين".

وأشار الجنرال الألمانى إلى أن عودة المروحية تستدعى إحياء ذكرى الجنود السبعة الذين لقوا حتفهم عقب سقوط مروحية من نفس الطراز قرب كابول فى 2002.