فيديو- عاجل.. الهند: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية فى نيودلهى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، قالت الشرطة الهندية إن الانفجار وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية، ما أسفر عن أضرار للسيارات المتوقفة فى المكان.

وأوضحت القناة الهندية، أن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندى رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودى وكبار أعضاء الحكومة.

كما أشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع أى إصابات جراء الانفجار، بينما انتشرت عناصر الشرطة بشكل مكثف، لتطويق مكان الحادث.