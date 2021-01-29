جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته شبكة "روسيا اليوم"، قالت الشرطة الهندية إن الانفجار وقع على رصيف خارج مبنى السفارة الإسرائيلية، ما أسفر عن أضرار للسيارات المتوقفة فى المكان.
وأوضحت القناة الهندية، أن الانفجار وقع على بعد أقل من كيلومترين من منطقة فيجايا تشوك، حيث كان الرئيس الهندى رام ناث كوفيند، يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء ناريندرا مودى وكبار أعضاء الحكومة.
كما أشارت التقارير الأولية إلى عدم وقوع أى إصابات جراء الانفجار، بينما انتشرت عناصر الشرطة بشكل مكثف، لتطويق مكان الحادث.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- عاجل.. الهند: انفجار قرب السفارة الإسرائيلية فى نيودلهى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.