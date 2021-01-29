إسرائيل: محاربة الإرهاب هدفنا المشترك مع السودان

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لقناة "i24 news" الإسرائيلية، أكد كوهين اتفاق السودان وإسرائيل على "محاربة الإرهاب سويًا لإزالة كل البنى التحتية لجماعات الإسلام المتطرف". وتابع وزير الاستخبارات الإسرائيلى: "علينا أن نتذكر أن إيران هى الدولة الأولى التى تمول الإرهاب فى العالم، تمول حزب الله، والجهاد الإسلامى، لذلك نرى أنها مثل السرطان فى كل الدول التى تتواجد فيها مثل اليمن، وسوريا، ولبنان، والعراق".

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