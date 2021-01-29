السودان: لا نية لدينا لشن اعتداء على إثيوبيا

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بحري مستشار إبراهيم جابر، على هامش مشاركته في قمة البحيرات العظمى المنعقدة بالعاصمة الأنجولية لواندا، الرئيس الأنجولي، جواو مانويل لورنسو، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الزراعة والدفاع.

وصرح جابر بأنه قدم تنويرًا للرئيس الأنجولي حول الأوضاع على حدود السودان الشرقية، مؤكدًا أن السودان ليس لديه نوايا للاعتداء على الجارة إثيوبيا، وإنما يرغب فقط في وضع العلامات على حدوده الشرقية ،التي تم ترسيمها منذ العام 1902 م، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأضاف عضو مجلس السيادة أن اللقاء تطرق أيضًا لقضية سد النهضة وفائدته لدول المنبع والمصب، وقال إنه اتفق مع الرئيس الأنجولي جواو مانويل لورنسو على ضرورة حل القضايا الأفريقية بواسطة الأفارقة وذلك لإغلاق الباب أمام أي تدخلات أجنبية في قضايا القارة.

من جانبه قدم الرئيس الأنجولي شكره للسودان، على المشاركة في قمة البحيرات واهتمامه بالقضايا الأفريقية، مبديًا رغبته في المساهمة في معالجة كافة القضايا التي تهم المنطقة.