رحب وزير الخارجية الايرلندي سيمون كوفيني، بقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.
وأشاد كوفيني في بيان صدر عنه، بدور اللجنة الرباعية الدولية في إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين على أساس حدود العام 1967، ودعم أي مبادرة تحترم القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتي تضع قواعد لتطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال كوفيني إن ايرلندا تتطلع للعمل مع المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، خاصة من خلال وجودها في مجلس الأمن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيرلندا ترحب بقرار إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.