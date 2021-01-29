مصرع مصرية في بغداد.. العراق يعلن تفاصيل حريق ضخم بـ الكاظمية

أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية اليوم الجمعة، وفاة سيدة مصرية، وإنقاذ عائلتها من حريق التهم منزلهم في منطقة الكاظمية، شمال العاصمة بغداد.

وقالت المديرية في بيان إن "فرق الدفاع المدني تمكنت في ساعات الفجر الأولى من التدخل وإخماد حريق اندلع داخل سكن متهالك وقديم متخذ كغرف لسكن العوائل مشيد من الطابوق والخشب يقع داخل أزقة منطقة الأنباريين الضيقة في منطقة الكاظمية".

وأضاف البيان أن ”فرق الدفاع المدني لاقت صعوبة كبيرة في عمليات إخماد الحريق وإنقاذ العوائل بسبب ضيق الأزقة التي يصعب معها دخول مركبات الدفاع المدني، ما اضطرها إلى تركها والقيام بعمليات الإنقاذ لمسافات بعيدة عن موقع الحادث عبر مد أنابيب الإطفاء لإيصال الماء وإخماد النيران وحمل معدات الإنقاذ على الأكتاف إلى موقع الحادث“.

ووفقا للبيان فإن ما زاد الأمر صعوبة، هو تهالك البنايات القديمة المجاورة للسكن المنهار المحترق.

وتم إخلاء المنازل المجاورة من ساكنيها قبل تدعيمها بدعامات مساندة لمنع انهيارها.

وأسفر الحريق عن مقتل امرأة مصرية الجنسية، بينما تم إنقاذ زوجها وأطفالها الثلاثة.