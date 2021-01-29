واشنطن تتهم رجل أعمال من نيفادا بالاستيلاء على أكثر من مليوني دولار

قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي، يوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية وجهت الاتهام إلى رجل أعمال في ولاية نيفادا بتهم احتيال لكسب 1.9 مليون دولار من المساعدات الحكومية لـ كوفيد 19 من خلال تقديم طلبات نيابة عن قوة عاملة ملفقة.
وافاد البيان "تزعم لائحة الاتهام أن خورخي أبراموف حصل على ما يقرب من مليوني دولار في شكل قروض من برنامج حماية الراتب من سبعة مقرضين مختلفين ، من بين أمور أخرى، من خلال تقديم طلبات قروض متعددة بأسماء ثلاث شركات مختلفة بينما يدعي كذبًا أن العديد من الموظفين يكسبون.
وزعمت لائحة الاتهام كذلك أن أبراموف استخدم أموال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأغراض شخصية ، بما في ذلك شراء سيارة تسلا وبنتلي ووحدتين سكنيتين ، أثناء دفع رهن منزله ، حسبما جاء في البيان.
وقال البيان إن التهم التي أعلنتها وزارة العدل تشمل خمس تهم تتعلق بالاحتيال المصرفي ، وتهمة واحدة بالإدلاء ببيانات كاذبة إلى أحد البنوك ، وخمس تهم بغسل أموال.
وأضاف البيان أن قاضي الصلح الأمريكي كام فيرينباخ أمر بإبقاء أبراموف في الحبس الاحتياطي.
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