منظمة الصحة تبدأ تحقيقاً حول منشأ كورونا

منظمة الصحة تبدأ تحقيقاً حول منشأ كورونازار اليوم الجمعة فريق من الخبراء تقوده منظمة الصحة العالمية يحقق في منشأ كوفيد-19 مستشفى في مدينة ووهان الصينية كان من أوائل المستشفيات التي عالجت مرضى في الأيام الأولى من التفشي.

وبعد اجتماع مع علماء صينيين في وقت سابق اليوم الجمعة، ذهب الفريق إلى مستشفى "الدواء الصيني والغربي التكاملي" في إقليم هوبي.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية قد أشارت إلى أن تشانغ جي شيان، مدير قسم العناية التنفسية والحرجة هو أول من سجل فيروس كورونا المستجد بعد أن عالج زوجين مسنين في أواخر 2019 أظهرت الأشعة المقطعية لكل منهما اختلافات عن الالتهاب الرئوي العادي.

وقال بيتر داساك عضو الفريق الذي تقوده منظمة الصحة العالمية على "تويتر": "زيارة للموقع الأول مهمة إلى أبعد حد. نحن في المستشفى الذي عالج بعض الحالات الأولى المعروفة من كوفيد-19 واجتمعنا مع الأطباء والعاملين الفعليين الذين فعلوا هذا الشيء، وكانت لنا مناقشة مفتوحة حول تفاصيل عملهم".

وسيزور فريق منظمة الصحة العالمية مختبرات وأسواقاً في ووهان في إطار تحقيق حول منشأ الفيروس المستجد، الذي أصاب وأودى بحياة الملايين حول العالم خلال نحو عام من اكتشافه.

أظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يربو على 101.03 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و178,376، فيما شُفي ما لا يقلّ عن 61,298,900 شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وقالت منظمة الصحة العالمية في بيان، إن فريق الخبراء الذي يوجد في الصين منذ أسبوعين للتحقق من منشأ فيروس كورونا، سيقابل اليوم عددا من العلماء، ويزور مختبرات وأسواقا ومستشفيات في مدينة ووهان.

وقالت المنظمة إن الزيارات الميدانية ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات، وسوق هوانان، ومركز ووهان لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة في وقت متأخر الخميس، أن "الزيارات الأولى ستشمل معهد ووهان لعلم الفيروسات وسوق هوانان ومختبر ووهان"، وهي ثلاثة مواقع يعتقد أنها مرتبطة بالفيروس.

ويعتقد أن سوق هوانان الذي لا يزال مقفلا كان أول موقع تكتشف فيه مجموعة كبيرة من الإصابات بكورونا المستجد.

وأما معهد ووهان لعلم الفيروسات، فيضم منشأة لاختبار الفيروسات شدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مرارا على نظرية أنها كانت مصدر الفيروس.

لكن لا يزال جدول أعمال الفريق المحدد غير واضح. وتعد التغريدات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية وخبرائها المصدر الأساسي للمعلومات.

وأضافت أن فريق الخبراء المستقلين، المقرر أن يظل في الصين لمدة أسبوعين آخرين، سيتحدث أيضا إلى مجموعة من أوائل المصابين بالفيروس في المدينة، مشيرة إلى أن كل الافتراضات مطروحة على الطاولة مع اتباع الفريق للمنهج العلمي في عمله.

وسعت منظمة الصحة إلى خفض سقف التوقعات المتعلقة بتوصل الفريق إلى نتائج، وقال مدير الطوارئ في المنظمة مايك رايان إن المهمة صعبة وليس هناك من ضمانات للوصول إلى إجابات.

وكالات