إيران: لم نغادر الاتفاق النووي لكي نعود إليه

أعلن مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الجماعة، أن طهران "لم تغادر الاتفاق النووي لكي تعود إليه"، مؤكدا على التزام إيران ستفي بالتزاماتها بشأن الاتفاق النووي في حال التزمت به أوروبا والولايات المتحدة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب روحاني: "لم نغادر الاتفاق النووي لنعود إليه، وسنفي بالتزاماتنا عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما".

ويأتي كلام روحاني عقب تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الجمعة، قال فيها إن طهران لن تقبل مطالبة الولايات المتحدة لها بالعدول عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات.

وأضاف ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في إسطنبول، أن هذا الطلب "غير عملي ولن يحدث".

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه يتعين على طهران أن تستأنف العمل بالقيود التي فرضها الاتفاق النووي الذي وقعته مع دول كبرى عام 2015 على نشاطها النووي قبل أن يكون بإمكان واشنطن الانضمام مجددا للاتفاق.

وانتهكت إيران بنود الاتفاق في رد متدرج على قرار دونالد ترامب، سلف بايدن، الانسحاب من الاتفاق النووي في عام 2018 وإعادة فرض العقوبات على طهران.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المئة في محطتها النووية تحت الأرض في فوردو، وهو مستوى كانت قد حققته قبل الاتفاق.

ومع ذلك، قالت إيران إنها يمكن أن تتراجع بسرعة عن الانتهاكات إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات.