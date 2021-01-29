هشام عباس.. سائق مصري تغنى به منتخب السويد في مونديال اليد

تفاعل مصريون وسويديون مع فيديو نشره منتخب السويد لكرة اليد، أشاد فيه بسائق مصري، واعتبره عديدون خير سفير لبلاده.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب السويد على "فيسبوك" فيديو للسائق، هشام عباس، أثناء مصافحته اللاعبين واحتفاله معهم بالفوز في إحدى مباريات البطولة المقامة في مصر حاليا.

وكتب الحساب: "ليس فقط أفضل وأسعد سائق أتوبيس في القاهرة، هشام أيضا هو الداعم الأكثر التزاما وداعما لنا في المكان".

وظهرت علامات الفرح والسعادة على وجه السائق وهو يصافح اللاعبين ويصفق مثنيا على أداء اللاعبين قبل صعودهم على متن الحافلة.

واعتبره كثير من السويديين والمصريين في شبكات التواصل مثالا للتعامل الراقي مع الأجانب في مصر.

وقال هشام في حديث إلى موقع "دوت الخليج"، إنه كان حريصا على إظهار أفضل ما لديه تعبيرا على حسن الترحاب بالأجانب على أرض مصر.

وتحدث عن علاقته الجيدة مع اللاعبين السويديين، وأوضح أن ما يقوم به لكي تظهر مصر بأفضل حال، وتشجيعهم على زيارة البلاد مرة أخرى لتنشيط حركة السياحة.

واعتبر أن الفيديو الذي نشره اللاعبون السويديون من الأدوات التي تشجع السويديين على زيارة مصر.

وتولى السائق هشام مهمة نقل بعثة المنتخب السويدي منذ وصوله إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، وقال: "أتولى نقلهم إلى صالات التدريب والمباريات منذ انضمامهم إلى البطولة، وأتواجد معهم بصفة مستمرة".

وعن كيفية تعامله مع اللاعبين السويديين رغم حاجز اللغة، قال السائق المصري: "لغة المحبّة مش عايزة تعليم، بل إحساس، هما بيحسوا إننا بتعامل معاهم كويس، وكل اللي بنعمله في سبيل بلدنا وهذا واجب الضيافة علينا".

وعندما علم السائق المصري بالفيديو الذي نشره منتخب السويد، كانت سعادته ملء الأرض والسماء، كما يقول.

وأضاف: "شفت الفيديو اللي نشروه على فيسبوك، واللي كنت بعمله مكنتش مستني من وراه حاجة (لم أنتظر شيئا منه)، لكنني كنت سعيدًا بهذا الفيديو بطريقة لا توصف".