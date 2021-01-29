مفوضية اللاجئين: نزوح 200 ألف مواطن بسبب العنف فى إفريقيا الوسطى

جدة - نرمين السيد - أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، فرار أكثر من 200 ألف شخص من القتال فى إفريقيا الوسطى منذ إندلاع العنف الذى شهدته البلد بعد إعلان نتائج انتخابات ديسمبر الماضى.





وأشارت المفوضية الأممية إلى أن نصف النازحين تقريبًا عبروا الحدود إلى الكونغو الديمقراطية، حسبما نقلت وكالة "رويترز". وفى مؤتمر صحفى من جنيف، قال المتحدث باسم المفوضية بوريس شيشيركوف: "أبلغ اللاجئون المفوضية بأنهم فروا ذعرًا بعد سماع طلقات نارية"، مضيفًا أن عشرات الآلاف من النازحين يواجهون ظروفًا قاسية.

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