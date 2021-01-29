كورونا يوقع 2.19 مليون وفاة و101.5 مليون إصابة حول العالم

جدة - نرمين السيد - ارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 101 مليونًا و475 ألفًا و956 إصابة مؤكدة حتى صباح اليوم الجمعة، حسبما أفادت البيانات الصادرة عن جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.





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