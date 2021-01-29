التنين البحري يضرب سوريا ويحدث خسائر فادحة بها

تعرضت الزراعات المحمية مناطق يحمور وسهل ميعار شاكر والهيشة ومجدلون بحر والخرابة في محافظة طرطوس السورية لخسائر فادحة جراء إعصار التنين البحري الذي ضرب البلاد اليوم.
وبحسب وكالة الأنباء السورية سانا ونقلا عن رئيس صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية في مديرية زراعة طرطوس المهندس حيدر شاهين فقد شملت الأضرار والخسائر نحو 150 بيتًا بلاستيكيًا مزروعة بالفريز والبندورة والباذنجان والورود ما بين ضرر كامل وجزئي.
وأشار شاهين إلى قيام اللجان المختصة في مديرية الزراعة بحصر الأضرار الأولية وهي جسيمة نظرًا لغلاء مستلزمات الزراعة المحمية من شرائح النايلون والحديد والشتول.
من جانبهم طالب المزارعون في المنطقة الجهات المعنية بالإسراع في التعويض عليهم واستثناء الزراعات المحمية من بعض الشروط التي تحرمهم من الحصول على التعويض ومنها شرط الـ 5 بالمئة وهو أن تكون نسبة الضرر تتعدى الخمسة بالمئة من المحصول نفسه على مستوى القرية مؤكدين ضرورة إنشاء صندوق للتأمين على البيوت المحمية.
وكانت الزراعات المحمية في منطقة الهيشة تضررت جراء التنين البحري الذي ضرب المنطقة في السابع عشر من الشهر الجاري.
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