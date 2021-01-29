وزير دفاع الاحتلال ورئيس الأركان يلتقيان بقائد القيادة الوسطى الأمريكية

اطلع وزير الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم الجمعة على السياسة الأمنية الإسرائيلية الحالية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما اليوم برفقة رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي.

وبحسب موقع صحيفة "معاريف"، يعد هذا الاجتماع الأول بين الطرفين منذ انتقال إسرائيل إلى القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

وناقش اللقاء القضايا المشتركة والتحديات المطروحة وعلى رأسها إيران.