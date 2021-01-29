طائرة مسيرة أجنبية تخترق المجال الجوي الليبي.. والمسماري يحذر

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الجمعة، انتهاك طائرة مسيرة أجنبية للمجال الجوي للبلاد شرق مدينة سرت يوم أمس الخميس، محذرا من تصرفات معادية من قبل أطراف تسعى لإفشال التسوية السياسية في ليبيا.

وقال المسماري في بيان إن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي رصدت انتهاك طائرة دون طيار أجنبية المجال الجوي الليبي مقابل منطقة هراوة شرق سرت (50 كم) عند الساعة 11 من صباح أمس الخميس.

وذكر بيان نشرته متحدث الجيش الليبي على صفحته بموقع "فيسبوك" أن هذا التصرف يعد عملا "معاديا" ويتعارض مع بيان القيادة العامة الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن.

واتهم المسماري أطرافا ساعية لإفشال التسوية السياسية بارتكاب هذه الأعمال المعادية والاستفزازية، مضيفا "إننا نعرف تماما النوايا الخبيثة من خلف هذه الاستفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار والذي أعلنا آنفا التزامنا به".

وأكد الجيش الليبي التزامه كل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار، وكل متطلبات العملية السياسية السلمية، موضحا أن "هذه الأفعال الخبيثة لن تؤثر علينا وعلى قراراتنا السابقة".