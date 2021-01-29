تطورات جديدة.. السعودية تعلن عن تغيير موعد سفر المواطنين وفتح المنافذ

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعديل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.
وذكرت الداخلية السعودية أن التعديل الجديد سيكون اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا من يوم الاثنين 17 / 5 / 2021 م بدلًا من 31 / 3 / 2021م.
وكانت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق اعلنت، عن تأجيل موعد رفع القيود عن مغادرة المواطنين للمملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ.
ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن رفع القيود على مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
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