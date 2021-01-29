إياتا: افتتاح المبنى الجديد فى مطار مملكة البحرين خبر سار لصناعة الطيران

جدة - نرمين السيد - وقال محمد البكرى نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، إن افتتاح المبنى الجديد فى مطار مملكة البحرين خبر سار لصناعة الطيران خلال هذا الوقت الصعب، ويعد خطوة بارزة فى تطوير قطاع الطيران فى المنطقة ويجعل من مطار البحرين الدولى مركزا إقليميا للمسافرين.

وتابع البكرى: "سيزيد المبنى الجديد من السعات التشغيلية اللازمة لمشغلى الشحن القائمين على عمليات شحن اللقاحات ومعدات الوقاية الصحية، كما سيفتح الباب لزيادة حركة الاتصال الجوى بين الدول بمجرد انتعاش حركة السفر الجوى".

وأضاف نائب رئيس الاتحاد الدولى للنقل الجوى فى إقليم إفريقيا والشرق الأوسط: "يعد قطاع الطيران ركيزة أساسية لاقتصاد مملكة البحرين، وتم تعزيز ذلك اليوم بافتتاح المبنى الجديد، مما يقرب المملكة من تحقيق رؤيتها الاقتصادية 2030 لتأسيس المملكة كمركز طيران فى المنطقة، نهنئ جميع المشاركين فى هذا المشروع المهم للبنية التحتية لقطاع الطيران".

يذكر أن مساحة المبنى الجديد تبلغ 210 آلاف متر مربع، وهو ما يعادل أربعة أضعاف حجم المنشأة الحالية، مما يزيد من قدرة المطار الاستيعابية إلى 14 مليون مسافر سنويًا، بالمقارنة مع حوالى 9 ملايين مسافر فى عام 2019.