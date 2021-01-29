أخبار العالم.. إسرائيل تعتذر للإمارات.. وأمير قطر يتضامن مع الرئيس التونسي

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "دوت الخليج" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد لكم أبرزها فيما يلي:

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن حريقًا اندلع في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا في العاصمة الرومانية بوخارست. وذكرت الوكالة نقلًا عن مسؤولين محليين أنه تم إجلاء 102 مريضًا داخل المستشفى فور اندلاع الحريق، مشيرة إلى أن 4 على الأقل لقوا حتفهم خلال الحادث.

تلقى الرئيس التونسي قيس سعيد اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر تميم بن حمد، أعرب الأخير خلالها عن تضامنه مع تونس ورئيسها إثر محاولة تسميمه بظرف مشبوه.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن السعودية شريك رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وأنها ركيزة مهمة لهيكل الأمن الإقليمي، يأتي ذلك ضمن الاستعدادات الأمريكية لزيادة تواجد قواتها ومعداتها في المملكة خلال الفترة المقبلة.

قدمت إسرائيل اعتذارا لدولة الإمارات العربية المتحدة عن تصريحات لمسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية التي تضمنت ادعاءات كاذبة ربطت بين السفر لدبي وتزايد أعداد المصابين بكوفيد19 في إسرائيل.

أكدت النيابة العامة السعودية أن كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 150 ألف ريال، أو بهما معا.

ارتفع الدولار وانخفضت العملات شديدة التأثر بالمخاطرة اليوم الجمعة، بعد هجوم على الأسهم ذات المراكز المدينة من جانب صناديق التحوط في الولايات المتحدة، مما يزعزع ثقة المستثمرين ويعزز الطلب على عملات الملاذ الآمن.

فى كل مرة تعمل على تصاعد الاحداث، ثم تدعو للمفاوضات، هذا الأسلوب الذى تنتهج أثيوبيا اتجاه الأزمة الحدودة مع السودان، وكأن الأمور تسير فى دائرة مغلقة دون وجود وقف واضح من أديس أبابا، ولكن بعد التوتر الحاصل خلال الفترة الماضية والذ وصل إلى ذروته عاودت أثيوبيا الكرة مرة أخري على لسان دينا مفتى المتحدث باسم خارجيتها ليدعو الجيش السوداني إلى العودة إلى مواقعه السابقة في المناطق الحدودية بين البلدين.

أعلن محامي أحد مقتحمي مبنى الكونجرس المشهور إعلاميًا بـ "ذو القرنين"، أن موكله مستعد للإدلاء بشهادته ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب خلال محاكمة العزل.