اسمك حمد والخير بالحمد يزدان.. قصيدة في مديح ملك البحرين بمناسبة عيد ميلاده

كتبت الشاعرة البحرينية ظما الوجدان قصيدة شعرية في مديح الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين المفدى بمناسبة عيد ميلاده، بعنوان «اسمك حمد والخير بالحمد يزدان» عبرت فيها عن مشاعر الحب الفياضة والفخر والاعتزاز الكبير الذي يكنه شعب البحرين الوفي لملكه. وفيما يلي نص القصيدة: زينت كرسي الحكم والخير زانك إسمك حمد والخير بالحمد يزدان الاعوام تمضي وانت فرحة زمانك ماكبرك عمرٍ .. ولاغيرك شان سر الشباب اللي بوجهك حنانك خلطة وفا.. طيب وتسامح مع احسان علم شباب اليوم درس احتضانك للخير .. للمعتاز .. وحقوق الاوطان صنت السلام وعمرك اليوم صانك أعفيت واوفيت بموده وغفران صنت الوفا واليوم تكسب رهانك حب الشعب لك سيدي للعلن بان تعلن منصات التواصل مكانك بقلوب شعبك والشعر فيك نشوان اي نحتفل بك وانتفاخر بدانك صفنا قلايد سيرتك باجمل الدان كل من يحبك قدّر اليوم شانك ومعزوفة الحب ابدعت فيك الالحان ماساقهم لرضاك إلا أمانك ولاقدروك إلا امتنانٍ وعرفان قلوبنا تشعل حمد شمعدانك نورٍ ضوى بالحب والحب سلطان ياقصةٍ يروي وفاها زمانك عنوانها ياسيدي: «طيبة انسان»

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