تعهد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جاي شانكار بالقبض على الجناة المتورطين في الانفجار قرب السفارة الإسرائيلية بنيودلهي. وقال وزير الخارجية الهندي في تغريدة بعد اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنزاي إن بلاده تأخذ الأمر على محمل الجد. وأوضح شانكار أنه أكد لنظيره الإسرائيلي على توفير الحماية الكاملة للسفارة والدبلوماسيين الإسرائيليين. وأضاف أن حادث التفجير قيد التحقيق وأن بلاده لن تدخر جهدا في القبض على الجناة. كانت الخارجية الإسرائيلية أكدت عدم وقوع إصابات خلال الانفجار قرب سفارتها في العاصمة الهندية نيودلهي. في وقت سابق، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب تتعامل مع الانفجار الصغير قرب السفارة الإسرائيلية في العاصمة الهندية نيودلهي كحادث إرهابي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تتعهد بالقبض على المتورطين في انفجار السفارة الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.