العربية: ترقب للإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا خلال ساعات

نقلت قناة "العربية" عن مصادر أن هناك حالة من الترقب للإفراج عن المصريين المختطفين في ليبيا بعد قليل.
وأكد الإعلامي مصطفى بكري أن هناك 38 مواطنا مصريا من محافظة قنا تم اختطافهم فى ليبيا من منطقة بنى وليد القريبة من العاصمة الليبية طرابس، مؤكدا أنه تم طلب فدية 15 ألف دينار.
وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار عبر فضائية دوت الخليج، اننا نطالب وزارة الخارجية المصرية وجهاز المخابرات العامة المصرية بالسعى الى تحرير الرهائن والإتصال وأن يوجد كل أنواع التواصل.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، اننا "نحن نحمل حكومة الوفاق فى ليبيا المسئولة كاملة عن حياه المصريين وعن حياه الـ 38 من محافظة قنا".
وأكد مصدر أمنى ليبي أن مديرية أمن طبرق شنت بالتعاون مع قوات الجيش الوطني الليبي، عملية لتحرير عدد من المواطنين المصريين المختطفين على يد عصابة إجرامية في منطقة البردى بشرق مدينة طبرق.
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