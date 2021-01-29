نبأ سار.. مدير الأمن العام اللبناني يعلن انفراجة بشأن الموقوفين في الإمارات

زف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، نبأ سارًّا، بشأن قضية بعض اللبنانيين الموقوفين في دولة الإمارات، حيث كشف أنها ستشهد انفراجة "خلال الساعات القادمة".
وفي تصريحات متلفزة، بيَّن اللواء إبراهيم، أنه على تواصل مع مسئولين إماراتيين منذ ما يقرب من سنتين "لحلحلة هذه الملفات"، دون الإفصاح عن ماهية تلك الملفات.
وواصل تصريحاته قائلا: "السلطات اللبنانية موعودة من قبل نظيرتها الإماراتية بشكل رسمي بأنه سيتم إطلاق سراح وإعادة مجموعة كبيرة إلى لبنان خلال الساعات القادمة.
وكشف اللواء إبراهيم عن العدد الخاص بالموقوفين حيث قال: إن العدد "وصل إلى 30، حيث سيعود نصفهم خلال ساعات".
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