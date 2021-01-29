بيان عاجل من الجيش اللبناني بشان مظاهرات طرابلس

أصدرت قيادة الجيش اللبناني بيانا عاجلا بشأن المظاهرات التي تشتعل بها مدينة طرابلس اللبنانية احتجاجًا علي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي بها البلاد حيث قالت مديرية التوجيه" أوقفت دورية من الجيش ثلاثة أشخاص بينهم سوري، كانوا يتواجدون داخل مبنى بلدية طرابلس في ساحة التل يُشتبه بمشاركتهم في أعمال التخريب وإضرام النيران في مبنى البلدية المذكور ما أدّى إلى إحتراقه.

وأضاف البيان، "كما أوقفت قوة من الجيش في شارع المئتين والتبانة شخصين على خلفية مشاركتهما في أعمال الشغب والتعدّي على الأملاك العامة والخاصة، وإعاقة عناصر الدفاع المدني والإطفاء من الوصول إلى مبنى البلدية".

وكان الجيش اللبناني قد "إنتشر في أنحاء مدينة طرابلس كافة حيث أصيب ثلاثة عسكريين بجروح جرّاء الرشق بالحجارة والمفرقعات وقنابل المولوتوف خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طرابلس.

وذكر البيان : وتم التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، حيث تجدّد قيادة الجيش التأكيد على أنّ الوحدات العسكرية لا تألو جهدًا في المحافظة على الأمن والاستقرار في مدينة طرابلس كما باقي المناطق اللبنانية.

وشددت القيادة في بيانها، على إحترامها حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي، محذرة المخلّين بالأمن أنّه ستتم ملاحقتهم وتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.