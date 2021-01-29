نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق تسجيل 945 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الجمعة، 945 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد؛ ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء انتشار الوباء في البلاد إلى 618 ألفا و147 إصابة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية- أنه تم تسجيل 1280 حالة شفاء جديدة من الفيروس؛ ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 589 ألفا و540 حالة، وبنسبة شفاء 95.4%، فيما تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، بإجمالي 13 ألفا و36 حالة وفاة.