تقديم تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والذي يأتي في ظل الظروف الحالية التي يتعرض لها مختلف المواطنين والمعاناة التي يمر بها من تدهور الأحوال الاقتصادية بسبب انتشار فيروس كورونا وفقد الكثير مصادر الدخل الأساسية لهم، وبحثهم عن مشروعات خاصة صغيرة لهم إلا أن عدم توافر رأس المال هو ما يسبب التأخير في بدء مشروعاتهم وتحقيق أحلامهم، و للتعرف على خطوات الحصول على قرض نفاذ والشروط الواجب توافرها تابع القراءة من خلال السطور القادمة.

تقديم تمويل قرض نفاذ

قبل توجه الشخص لصندوق التنمية الاجتماعية بالمملكة للاستفادة من تمويل نفاذ عليه أن يتوافر فيه عدد من الشروط هو أن يكون الشخص سعودي الجنسية ولا يقل عمره عن 18 عام ولا يزيد عن 60 وأن يحمل شهادة العمل الحر من قبل وزارة الشئون الاجتماعية، كذلك أن يحصل على الترخيص اللازم لتنفيذ المشروع، كذلك تقديم كافة الضمانات لصندوق بنك التنمية لضمان السداد، وإلا يكون الشخص المتقدم ملتزم بسداد أيه قروض اخري في نفس الوقت، ولا تزيد قيمة مبلغ التمويل عن 60000 ريال سعودي.

الفئات المستفيدة من القرض

وقد حدد صندوق التنمية الفئات التي لها حق الاستفادة من تمويل قرض نفاذ وهم الباحثين عن عمل، ومن ليس لهم أي مصادر تمويل للمعيشة.

أما عن المستندات التي يجب توافرها وهي؛

مستند رسمي يوضح العنوان الوطني للراغب في الحصول على القرض، رقم الهوية الوطنية يكون ساري، شهادة للعمل الحر، رقم الجوال مسجل على منصة ابشر، ورقم الآيبان الخاص بالمتقدم.

ومن أهم المزايا التي يتسم بها تمويل نفاذ أنه يساعد الأشخاص العاطلين في فتح مشاريعهم الخاصة، كما أنه يمكنهم السداد للقرض وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويصل نظام السداد إلى 5 سنوات.