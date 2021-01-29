الشروط والمستندات المطلوبة لسلم التأهيل الشامل 1442 في إطار المنظومة السعودية والتي تسعى لتحسين مستوى دخل فئات عدد من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة والاعاقة حيث تقوم المملكة بتوفير الدعم اللازم لهم والتي تختلف من فئة لاخرى، حيث يتم صرف المبالغ المستحقة في يوم العشرون من كل شهر ميلادي، للتعرف على شروط وكيفية التسجيل والأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل تابع القراءة.

المستندات والشروط المطلوبة للتسجيل

وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الشروط والمستندات التي يجب أن تتوافر في الأشخاص المستفيدين من برنامج التأهيل الشامل 1442 وهي:

يجب أن يكون الراغب في الانضمام للبرنامج سعودي الجنسية وأن تكون بطاقة الهوية الخاصة به سارية، ولا يزيد عمر المتقدم عن 45 عام، وان تكون الإصابة والاعاقة قد وقعت قبل تمام المقدم عامه ال45، وان لا يكون ممن تشملهم رعاية دار الإيواء أو مركز تأهيل اخر، وان يكون غير متحصل على نفقة اعانة من الدولة

ولا يزيد دخله عن 4000 ريال وذلك قبل تاريخ صرف الاعانة ولا حرج في زيادة قيمة الدخل بعد صرف الاعانة، ان يتم فتح حساب بنكي محلي، يشمل صرف الاعانة للأشخاص المسجلين في جدول الاعانة فقط ولا قدر في حالة وفاة المتقدم يتم صرف مبلغ الإعانة للورثة لمدة شهر واحد فقط.

المستندات المطلوبة للتقديم

أما عن المستندات المطلوبة للتقديم في برنامج لتأهيل الشامل هي؛

أصل وصورة من بطاقة الهوية وتكون سارية، 4 صور ضوئية حديثة للمتقدم، مفردات مرتب مختومة من جهة العمل وتبين بها الراتب الشهري له بالتفصيل، تقرير طبي مختوم من مركز التأهيل يوضح مسمى الإعاقة وتاريخ وقوعها.

ومن الفئات التي تشملها الرعاية هي؛ شلل الأطراف العلوية او السفلية او كلاهما، بتر احد الأطراف او اكثر، لين العظام عيب خلقي، الامراض الخبيثة ونقص المناعة، الأمراض النادرة والصرع.