طريقتين لتمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهي للمقيمين والتابعين في المملكة

طريقتين لتمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهي للمقيمين والتابعين هي احد اهم الأشياء التي يجب أن يتابعها الشخص المقيم في المملكة قبل التحرك ومغادرة الأراضي السعودية، وتعمل الحكومة السعودية على تطوير كافة القطاعات الحكومة والتي يتعامل مع المواطن والمقيم بشكل أساسي وجعلها ممكنه وذلك لإنجاز كافة المهام التي كانت في الماضي تستغرق وقت وجهد كبير يتم انجزها الآن في دقائق معدودة ومن خلال هاتفك وانت في المنزل أو العمل.

وتعد التأشيرة أو إذن الدخول أو الفيزا (Visa) هي صيغة أو ختم يوضع على وثيقة السفر (جواز السفر) فيسمح لحامله بالدخول إلى بلد أو بلدان معينة بحسب شروط محددة. وقد يستحصل عليه المرء من سفارة البلد الذي يرغب في زيارته.

وتمديد تأشيرة خروج وعودة من السعودية ويحدد المدة المسموح بها وهى 7 أيام فقط عن الموعد المحدد للخروج أو الدخول للمملكة التمديد هدفه أمكانية السفر والسماح بدخول المملكة ويجب أن تكون الإقامة ساريه لقبول طلب التمديد، أما عن خطوات وطريقة تمديد تأشيرة خروج وعودة سوف نرصدها لكم خلال السطور التالية على طريقتين.

كما أن مدة الإقامة أو المدة المحددة للتأشيرة هي الفترة الزمنية المسموح بها للشخص للاستفادة من الخروج والعودة إلى أراضي المملكة بموجب حمل الإقامة وعليك أن تعرف أن مدة التأشيرة تختلف حسب الغرض منها أي التأشيرة الخاصة بهدف العمل تختلف عن الأخرى الخاصة بأداء مناسك الحج والعمرة تختلف عن تأشيرة الزيارة.

لذلك يجب مواكبة التحديثات والالتزام بالفترة المحددة في التأشيرة، لتجنب العقاب والغرامات من السلطات السعودية، حيث تسمح المملكة بمدة 6 أشهر للتأشيرة، وقد تزيد في بعض الحالات الخاصة عند الطلب.

ويجب على من يستعلم أن يدخل المعلومات المطلوبة منه بشكل تام وصحيح، حيث يجب عليه أن يكتب (رقم التأشيرة، ورقم الإقامة) وكان ذلك في إطار خطة الوزارة توفير الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية من غير جهد ولا نصب ولا تعب ويلزم على الوافد الذي يستعلم عن إدخال البيانات التي تخصه أن تكون صحيحة بالقدر الكافي وذلك لكي يتمكن من طباعة تأشيرة خروج وعودة في منتهى اليسر والسهولة.

طريقتين لتمديد تأشيرة خروج وعودة لم تنتهي للمقيمين والتابعين

هذه الطريقة يتم اللجوء إليها في حال تجاوز إقامة التابعين من الزوجة والمقيم بخارج أراضي المملكة العربية السعودية مدة تقل عن ثلاثة شهور، حيث يقتضي الأمر القيام بتقديم الطلب الخاص بتمديد التابعين إلى السفارة السعودية عن طريق أي من المكاتب المعتمدة التابعة للسفارة أو عن طريق شركة تسهيل في حال توافرها بالبلد، التأشيرة الخاصة بتمديد العودة يتم إصدارها لكل من حاملي التأشيرات أو التابعين الذين قد رجعوا لأوطانهم خلال فترة الإجازة أو قد رجعوا لأسباب أخرى، إذ أن المقيمين قد يحتاجون إلى أن يحصلون على تأشيرة خروج وعودة إضافية، حيث تتولى إدارة الجوازات مسئولية إصدار تأشيرات الدخول مجدداً لفترة زمنية معينة، ولمن لا يعرف هناك فرق بين تأشيرة الخروج والعودة المفردة والمتعددة، وهذه الطريقة تشترط توافر ما يلي:

يقوم حامل التأشيرة بتقديم طلب تمديد في حال مكوثه لمدة أكثر من الفترة التي تم تحديدها بالتأشيرة، مع قيامه بتقديم الدليل الذي يفيد بأن الإقامة لا تزال سارية، أو دليل أن الوظيفة لا تزال سارية بالسعودية.

تعتبر تأشيرة تمديد الدخول والعودة بمثابة تأشيرة للدخول ثانية، بالنسبة للأشخاص الذين لديهم بطاقة إقامة سارية ولديهم تأشيرة دخول منتهية.

يجب تتوافر كافة الموافقات اللازمة من أصحاب العمل بالسعودية، وذلك يكون بناءا على التفاصيل التي وردت أدناه.

بالنسبة لطلبات التمديد المقدمة من قبل العاملين والمقيمين بالمملكة فإنه يشترط أن تكون فترة الإقامة بخارج الأراضي السعودية لم تتجاوز السبعة شهور.

أما حول ما يتعلق بطلبات التمديد الخاصة بالعائلات التي تقيم بالمملكة يشترط أن لا تتجاوز فترة الإقامة بخارج المملكة ثلاثة أشهر.

الأوراق المطلوبة لتمديد تأشيرة خروج وعودة

هذه الطريقة التي سبق وان شرحنها في الخطوات السابقة تستلزم توافر العديد من الوثائق والتي عبارة عن:

تقديم أصل الخطاب من صاحب العمل يكون مصدق من قبل وزارة الخارجية السعودية والغرفة التجارية، وذلك في حال أن الفترة المسموح بها من تاريخ إصدار تأشيرة العودة والخروج لم تتجاوز سبعة شهور. القيام بتقديم صورة للإقامة بالسعودية وصورة للإقامة الخاصة بولي الأمر وذلك بالنسبة للتابعين الذين هم على كفالة الوالد أو الأخ أو الزوج أو الابن، مع مراعاة أن السفارة السعودية لا تمنح أكثر من أسبوع صلاحية للسفر منذ تاريخ الإصدار للتأشيرة.

لابد من إحضار صيغة الخطاب وتكون باسم الكفيل أو الشركة ويكون شكلها كالتالي :

نرجو من سعادتكم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لدى مكفولي……. يحمل اقامة رقم……. و جواز رقم……. و ذلك لظروف …… ونشكر لكم تعاونكم و تقبلوا فائق الاحترام والشكر اسم وتوقيع الكفيل أمر خارجية بتمديد العودة لمن تجاوز المدة المسموح بها إذا تعدى إل 7 أشهر من تاريخ أصدار التأشيرة وليس من تاريخ اخر مغادرة.”

بعد كتابة الخطاب بد من اتباع بعض الخطوات الهامة وهي كما يلي:

التوجه إلى مكتب الجوازات بطلب تقديم التأشيرة. إحضار نموذج المعلومات والذي يجب أن يحتوي على كافة بيانات المقيم. إحضار البرنت الخاص بالمؤسسة التي يعمل بها العامل، ويجب أن يكون مختومًا وموقعًا من جهة العمل. وضع كل تلك المستندات في ظرف وإرساله إلى لبلد العامل. بعد ذلك يتوجه العامل إلى السفارة السعودية في بلده بجواز سفره والظرف الذي يتضمن تلك المستندات.

الطريقة الثانية لتمديد إقامة التابعين ” تمديد تأشيرة خروج وعودة “

تمديد اقامة التابعين هي تعتبر من أولويات المهام التي يبحث عنها كل مغترب مقيم في المملكة العربية السعودية، كما يوجد أهمية اخر ألا وهي كيفية استخراج تأشيرة الخروج والعودة بشكلها الجديد، ومن اهم الأشياء التي يجب أن يعرفها كل وافد في المملكة العربية السعودية هي تجديد أقامة وافد واهم الشروط التي استحدثتها الحكومة، ومن هذا المنطلق سوف نشرح لكم الطريقة الثانية التي يمكن من خلالها تمديد تأشيرة الخروج والعودة للتابعين.

أن تتم عملية التسجيل لتاريخ ورقم موافقة الوزارة الداخلية على التمديد.

أن تكون الفترة التي قضاها التابع المطلوب تمديد إقامته قد تجاوزت ثلاثة أشهر، وفي الحالة التي لم يتم فيها نتجاوز المدة فإنه يتطلب القيام بتقديم الطلب للسفارة بشكل مباشر.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية المتوافرة على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الخارجية، والذي يتعلق بخدمات التأشيرات الإلكترونية، ثم تصديق الطلب بشكل أليكتروني إما من جهة العمل المسئولة أو من خلال الغرفة التجارية.

يتم إدخال كل البيانات المطلوب تسجيلها باللغة العربية فيما عدا الأسماء، بخاصة لو كان التابع المطلوب تمديد تأشيرته ينتمى لجنسيات غير عربية، شرط أن تكون الأسماء مطابقة لجوازات السفر.

والجدير بالذكر أن القنصلية السعودية لا تعطي أكثر من 7 أيام صلاحية السفر من تاريخ أصدار التأشيرة، وفي حال وجود أمر خارجية يعطى على حسب المستند الصادر من الخارجية السعودية.

تمديد العودة الخاص بالتابعين من الزوجات

فيما يتعلق بتمديد العودة الخاص بالتابعين من الزوجات فإن الأمر يحتاج لطلبها من السفارة دون الجدوى بالمدة لطالما أن الإقامة لا زالت ساري مفعولها.

هناك بعض الأمور التي لابد من مراعاتها أثناء إدخال البيانات وهي:

أن يتم إدخال المدة المطلوب العودة أثنائها باليوم بعد موعد إصدار قرار التمديد. تسجيل الرقم والتاريخ الخاص بالموافقة على التمديد. مراعاة الدقة أثناء إدخال البيانات بحيث يتم تسجيلها بشكل صحيح ومراعاة كافة الإجراءات المطلوبة.

والجدير بالذكر في حال تأخر المقيم أو أحد أفراد العائلة عن الموعد المحدد للعودة إلى المملكة، أي انتهاء تأشيرة الخروج والعودة وهو خارج المملكة فذلك لا يفرض عليه أية غرامة مالية، وإنما تكون المخالفة منع دخول لأراضي المملكة لمدة ثلاثة سنوات أو يمكن العودة بتأشيرة جديدة.

الجدير بذكر أن الحكومة السعودية في الآونة الأخيرة تعمل على تطوير كافة القاعات وجعلها مميكنة ويتم تقديم كافة الخدمات من على شبكة الأنترنت وغيرها الكثير من الأشياء التي يبحث عنها المواطن السعودي والمقيم المغترب بشكل مستمر على الشبكة العنكبوتية، ومع التحول الرقمي والالتزام برؤية 2030 في المملكة العربية ألسعودية تمت إتاحة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونياً من أجل التسهيل والتيسير على المقيمين بالمملكة أو خارجها، وتجديد التأشيرات بسهولة، على أن يتم ذلك من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية.