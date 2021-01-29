إعفاء قرض مصرف الراجحي لجميع المواطنين والمقيمين بالسعودية 1442

مصرف الراجحي أحد أهم وأكبر البنوك الإسلامية بالسعودية يرجع تاريخ افتتاحه لعام 1957، وقد تم فتح أول فرع له فى حي الديرة في مدينة الرياض، فهو بنك يتعامل معه ملايين المواطنين والمقيمين بالمملكة.

إعفاء قرض مصرف الراجحي 1442

يقدم مصرف الراجحي لعملائه خدمة الإعفاء من خصم الرسوم الخاصة ببطاقة الصرف الآلي، تلك الخصومات التي كانت تخصم من حساب العميل، بالإضافة لذلك أيضاً فالبنك يقدم إعفاءات أخرى اشتملت على إصدار وتجديد وبدل فاقد وبدل تالف لبطاقة الصرف الآلي دون مقابل مالي، وذلك ما نال على إعجاب المواطنين والمقيمين بالسعودية.

إلا يقل دخل العميل الشهري عن 2000 ريال سعودي. إلا يزيد عمر العميل عن 60 عان. ربط حساب العميل براتبه الشهري ليتم خصم قيمة القرض شهرياً من قيمة الراتب.

شروط الحصول على قروض مصرف الراجحي 1442الفئات المستثناه من إعفاء قروض مصرف الراجحي بالسعودية

يوضح مصرف الراجحي السعودي بعض الاستثناءات للحصول على إعفاء العملاء من سداد القروض، تلك الإستثناءات التي قد تمثلت في:

إذا ثبت على العميل تناوله مشروبات الكحولات والمخدرات، وذلك ما يتسبب فى تأخيره لسداد قيمة القرض. إذا ثبت على العميل أن سبب وفاته والتوقف عن تسديد القرض بسبب ألعاب المغاميرات والألعاب الخطيرة. إذا ثبت أن سبب الوفاه هو الإنتحار. إذا ثبت أن المقترض عليه أحكام قضائية لا تسقط من عليه قيمة القرض.

يتم فتح الحساب عن طريق الانترنت.

استخراج كشف حساب شهري للعميل.

إجراء المعاملات المصرفية بكل سهولة ويسر.

تنفيذ العمليات المستديمة بسهولة.

إصدار بطاقة صرف آلي للعميل.

إمكانية أستخدام الحساب فى سداد المدفوعات الحكومية والفواتير.

تنفيذ جميع الحوالات المالية بسهولة ويسر.

يتم السحب والإيداع النقدي من أجهزة الصرف الآلي.

البطاقة الشخصية للعميل. رقم العقد وتاريخه. عنوان العميل. فاتورة مياة أو كهرباء. رقم الحفيظة ومصدرها. الأوراق الخاصة بقرض مصرف الراجحي. شهادة وفاة العميل لاسقاط القرض. إثبات العجز الكلي للعميل من سداد قيمة القرض. توفير بيانات الشركاء فى القرض إن وجدوا.

مميزات فتح حساب فى مصرف الراجحيالمستندات المطلوبة لتقديم إعفاء قرض مصرف الراجحي 1442