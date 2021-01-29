استمعوا إلى موضوعات متنوعة على بودكاست دوت الخليج من خلال موقعنا، حلقات مميزة وشيقة يوميا.. برامج إخبارية وثقافية واجتماعية تمس حياتكم.

وتبث دوت الخليج نحو 20 بودكاست منوعا، منها الإقتصادي والثقافي، و الاجتماعي، والرياضي، والترفيهي.

ومن بينها، بودكاست أثير الكرة الذي يناقش مستجدات الساحرة المستديرة، و بودكاست حياتنا الذي يهتم بشؤون الأسرة.

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https://www.skynewsarabia.com/radio-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%88-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9