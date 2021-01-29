السعودية.. إعلان بشأن تعديل قيود السفر

أعلنت السلطات السعودية، مساء الجمعة، تمديد القيود المفروضة على مغادرة المواطنين للمملكة وفتح المنافذ الحدودية، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

ونقلت "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل سيكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباح الاثنين 17 مايو المقبل.

وكان الموعد المقرر سابقا لرفع القيود بشكل كامل في السعودية هو 31 مارس المقبل.

وأضاف المسؤول أن قرار تمديد القيود "جاء بناءً على توضيح وزير الصحة، توفيق الربيعة من أن الشركات المصنعة للقاح كورونا تأخرت في تسليم الدفعات المتعاقد عليها في الأوقات المحددة".

وأكد أن "القرار يأتي أيضا نظراً إلى أهمية الوصول إلى معدلات مناعة مجتمعية مرتفعة في المملكة قبل السماح بالسفر في ظل وجود موجة ثانية من الجائحة في كثير من الدول، وحرصاً على الصحة العامة في المملكة وللحفاظ على معدلات إصابة منخفضة".

وأشار المصدر إلى استمرار وزارة الصحة في متابعة المستجدات المتعلقة بالموضوع.