المسمارى : طائرة أجنبية دون طيار انتهكت المجال الجوى الليبى

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أحمد المسمارى، الناطق باسم الجيش الوطنى الليبى، اليوم الجمعة، إن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوى رصدت انتهاك طائرة دون طيار أجنبية المجال الجوى الليبى.





وأضاف المسمارى فى بيان، نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك" أن الانتهاك تم مقابل منطقة هراوة شرق مدينة سرت صباح أمس الخميس.

وأشار المسمارى إلى أن "ذلك يعد عملا معاديا ويتعارض مع بيان القيادة العامة الذى شددت على ضرورة احترام المجال الجوى الليبى وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن".

واتهم المسمارى أطرافا ساعية لإفشال التسوية السياسية بالوقوف وراءها، مشيرا إلى أن ما حدث "تقف وراءه نوايا استفزازات للقوات المسلحة من أجل دفعها لعمل مضاد ويعتبر بعد ذلك انتهاكا لوقف إطلاق النار، الذى أعلنا آنفا التزامنا به".

وأكد المسمارى أن "القيادة العامة ملتزمة بكل ما تم التوصل إليه من وقف لإطلاق النار وكل متطلبات العملية السياسية السلمية".