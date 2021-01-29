واشنطن تطالب بتحقيق موسع فى انتهاكات وأعمال عنف بإقليم تيجراى الإثيوبى

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، تأتى دعوة الولايات المتحدة تزامنًا مع تحذيرات أطلقها خبراء بشأن إخفاء سريع للأدلة الخاصة بهذه التقارير حول الصراع فى الإقليم الإثيوبى، لافتة إلى أن صور الأقمار الصناعية أظهرت فى وقت سابق من الشهر الجارى حجم الدمار الذى لحق بمخيمين يأويان الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين فى تيجراى.
وكانت الأمم المتحدة أعربت، الأسبوع الماضى، عن قلق شديد إزاء اتهامات بوقوع أعمال عنف جنسى فى إقليم تيجراى، بما فى ذلك حوادث اغتصاب فى العاصمة ميكيلى.
وفى رسالة عبر البريد الإلكترونى، نقلتها وكالة "بلومبرج"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية عن العنف فى تيجراى: "تدين الولايات المتحدة أعمال العنف البغيضة تلك، وتدعو الحكومة الإثيوبية إلى تسهيل إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة، فضلاً عن محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال الوحشية، وغيرها".
وتواصل الصراع فى إقليم تيجراى لأكثر من شهرين، قبل أن يعلن رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد انتهاء العمليات العسكرية فى الإقليم، والتى بدأها فى يوم 4 نوفمبر الماضى، تأديبًا للإقليم الذى أعلن إجراء انتخابات محلية مستقلة بسبب سوء توزيع ثروات البلاد.
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