ماكرون : يجب ضم السعودية إلى أى مفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران

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جدة - نرمين السيد - وأضاف ماكرون فى حديث لقناة "العربية": يجب تجنب خطأ عام 2015 عندما استبعدت القوى الإقليمية عن الاتفاق مع إيران، فيجب ضم السعودية إلى أى مفاوضات بشأن الاتفاق مع إيران".
وتطرق ماكرون خلال حديثه للملف اللبنانى، حيث أكد أنه سيجرى زيارة ثالثة للبنان بعد التحقق من أمور أساسية، مؤكدا أن النظام اللبنانى فى مأزق بسبب الحلف بين الفساد والترهيب.
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