دون وفيات.. إصابات كورونا تعاود الارتفاع في الكويت خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الجمعة عن تسجيل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 164 ألفا و108 حالات منذ بداية الجائحة.
وذكرت الصحة الكويتية في بيان لها منذ قليل أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة اليوم بسبب كورونا خلال الساعات الماضية ليستقر إجمالي الوفيات عند 958 حالة وفاة.
وذكرت الوزارة الكويتية أن عدد الحالات في العناية المركزة بلغت 49 حالة تتلقى الرعاية الصحية.
وعن حالات الشفاء، بينت الوزارة أنه تم تسجيل 516 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24ـ ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 156 ألفا و903 حالات.
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