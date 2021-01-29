ماكرون يعلن عن زيارة ثالثة إلى لبنان

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيجري زيارة ثالثة إلى لبنان، بعد التحقق من أمور أساسية.

ونقلت قناة "العربية" عن ماكرون قوله إن النظام اللبناني يمر بمأزق بسبب الفساد والترهيب، موضحا أن "خارطة الطريق الفرنسية ما زالت على الطاولة ولا حلول غيرها".

ولم يكشف الرئيس الفرنسي موعد الزيارة المرتقبة إلى لبنان، وسط أزمة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية أن ماكرون قد يزور لبنان شخصيا، بدلا من الرحلة التي أرجئت أواخر العام الماضي، لاستكمال خطوات مبادرته لحل الأزمة السياسية في البلاد.

وكان ماكرون أكد خلال أول اتصال مع نظيره الأمريكي جو بايدن، أن بلاده ستتعاون مع الولايات المتحدة بشأن الوضع في لبنان.