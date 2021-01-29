وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح "أسترازينيكا" للبالغين في جميع أنحاء دول التكتل، حسبما ذكر في بيان.
وسمحت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي باستخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن هم فوق 18 عامًا.
ويعد لقاح "أسترازينيكا" هو الثالث الذي يحصل على ترخيص من الاتحاد الأوروبي بعد لقاحي "فايزر" و"موديرنا".
وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أنه لا علاقة بين بيونتيك وفايزر وحالات الوفاة التي سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه وأنه لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، حسبما تؤكد البيانات الأولية المرتبطة بإطلاقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.