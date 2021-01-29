الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكورونا

وافق الاتحاد الأوروبي على استخدام لقاح "أسترازينيكا" للبالغين في جميع أنحاء دول التكتل، حسبما ذكر في بيان.

وسمحت وكالة الأدوية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي باستخدام لقاح "أسترازينيكا" لمن هم فوق 18 عامًا.

ويعد لقاح "أسترازينيكا" هو الثالث الذي يحصل على ترخيص من الاتحاد الأوروبي بعد لقاحي "فايزر" و"موديرنا".

وفي وقت سابق، ذكرت الوكالة أنه لا علاقة بين بيونتيك وفايزر وحالات الوفاة التي سجّلت في أوساط أشخاص تلقوه وأنه لا يتسبب بآثار جانبية جديدة، حسبما تؤكد البيانات الأولية المرتبطة بإطلاقه.