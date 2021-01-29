البيت الأبيض يطالب إيران بالالتزام ببنود الاتفاق النووي

طالب البيت الأبيض إيران، اليوم الجمعة، بالالتزام بالاتفاق النووي الذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام 2018، قبل الحديث عن بدء التفاوض.

وأعلنت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن تعيين روبرت مالي في منصب المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي أن الرئيس جو بايدن يؤمن بالدبلوماسية لحل أزمة ملف إيران النووي.

وأوضحت بساكي أن أي خطوة باتجاه إيران ستتم بالتنسيق مع شركاء الولايات المتحدة وحلفائها.