ماكرون: يجب ضم السعودية للاتفاق النووي مع إيران

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التفاوض مع إيران سيكون حازما جدا، وسيُطلب منها ضم شركاء بلاده في المنطقة إلى الاتفاق النووي، ومن ضمنها السعودية.
وأضاف الرئيس الفرنسي، في تصريحات نقلتها قناة "العربية" أنه يجب التوصل إقليميًا إلى عقد من الثقة مع السعودية ويجب ضمّها إلى أي اتفاق مع إيران.
وأشار ماكرون إلى ضرورة عدم تكرار خطأ عام 2015 عندما استبعد الاتفاق النووي القوى الإقليمية.
وحذر ماكرون من أن الوقت المتبقى لمنع إيران من حيازة سلاح نووي، قصير جدا.
وفي سياق آخر، تعهد الرئيس الفرنسي، بإجراء زيارة ثالثة إلى لبنان، مؤكدا استمرار خارطة الطريق الفرنسية لحل الأزمة السياسية في ذلك البلد.
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