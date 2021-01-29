أخبار اليمن : 227 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

227 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 227 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 10 غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والدريهمي والفازة.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 18 طائرة حربية في أجواء المدينة والمنظر وكيلو 16 والدريهمي وحيس والفازة والجبلية والجاح والتحيتا و15 طائرة تجسسية بأجواء المدينة وكيلو 16 وحيس والجاح والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتا.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت أيضاً 36 خرقًا بقصف مدفعي و148 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.