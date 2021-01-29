أخبار اليمن : الخدمة المدنية تنعي الوزير إدريس الشرجبي

الخدمة المدنية تنعي الوزير إدريس الشرجبينعت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والوحدات التابعة لها، وزير الخدمة إدريس سعيد الشرجبي الذي وافاه الأجل اليوم عن عمر ناهز الـ 61 عاماً بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.

وأشادت الوزارة في بيان النعي بمناقب الفقيد الشرجبي وإسهاماته خلال مسيرة حياته العملية وعطاءه اللامحدود خلال قيادة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات والوحدات التابعة لها.

ولفت البيان إلى أن الفقيد كان أحد أبرز قيادات الوزارة الذين أسهموا في تطوير العمل والأداء الإداري على المستويين المركزي والمحلي.. منوها بما كان يتحلى به تفاني وإخلاص واهتمام بتطوير العمل الإداري خلال قيادته للوزارة.

وأكدت وزارة الخدمة أن الوطن خسر برحيل الوزير الشرجبي أحد القيادات التي كان لها إسهامات بارزة في العمل الإداري.

وأعربت الوزارة عن خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد ومحبيه ومنتسبي الخدمة العامة.. سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وسيتم تشييع جثمان الفقيد بعد الصلاة عليه الساعة التاسعة والنصف من صباح بعد غد الأحد بأمانة العاصمة.