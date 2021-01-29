الرباط وتل أبيب.. اتفاق على مجموعات عمل وزيارات مرتقبة

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، الجمعة، إنه اتفق مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مائير بن شبات، على تشكيل مجموعات عمل لتطبق اتفاقات التعاون المبرمة بين الطرفين في شتى المجالات.
وجاء ذلك في مكالمة هاتفين بين بوريطة وبن شبات، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وقالت الوكالة إن المكالمة تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضافت أن المسؤولان، خلال هذه المباحثات التي أعقبت المكالمة الهاتفية بين الملك محمد السادس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على تشكيل مجموعات عمل ستشرف على إبرام اتفاقات تعاون في العديد من المجالات، ولا سيما الاستثمارات والزراعة والمياه، والبيئة، والسياحة، والعلوم، والابتكار، والطاقة.
ونظرا للقيود التي تفرضها جائحة كورونا، ستجتمع مجموعات العمل عبر تقنية التواصل المرئي.
ومع ذلك، سيزور وفد مغربي رفيع المستوى إسرائيل في أقرب الآجال، ربما في فبراير المقبل، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على شروط هذه الاتفاقات.
كما يتوقع أن يزور وفد إسرائيلي، برئاسة بن شبات، المغرب خلال الشهر ذاته.
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