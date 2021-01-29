وكالة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح أسترازينيكا لمن هم فوق 18 عاما

جدة - نرمين السيد - اعتمدت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الجمعة، لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، قائلة إنها تعتقد أن اللقاح مناسب أيضًا لكبار السن.





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