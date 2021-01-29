البيت الأبيض : إخضاع كل قرارات إدارة ترامب بشأن الأمن القومى للمراجعة

جدة - نرمين السيد - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض فى أمريكا، جين ساكى، اليوم الجمعة، إنه سيتم إخضاع كل قرارات إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، بشأن الأمن القومى للمراجعة، حسمبا أفادت قناة "العربية".





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