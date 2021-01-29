وثائق تكشف معلومات خطيرة عن الجهاز السري لحركة النهضة في تونس

كشفت تقارير تونسية عن معلومات جديدة حول عمل الجهاز السري لحركة النهضة في البلاد ومدى تغلغله داخل أجهزة الدولة، وذلك بناء على وثائق تم الإفراج عنها مؤخرًا.

ونشرت جريدة "الأنوار" الأسبوعية وثائق تتعلق بالجهاز السري لحركة النهضة التونسية بعدما أفرجت وزارة الداخلية منذ نحو عامين عن فحوى تحقيقها ما يسمى بـ"الغرفة السوداء" التي تمثل خلاصة أعمال أمنية، وفقا لقناة "العربية".

وذكرت المصادر أن الجهاز السري للنهضة يعتمد على جهاز استخباراتي داخل الدولة يتألف من 21 ألف عنصر أدمجوا في الإدارة التونسية بمقتضى قانون العفو التشريعي العام وأخذوا موقعا في مصالح حساسة.

وينتشر هؤلاء الأفراد في أماكن مثل مصلحة إدماج المعطيات للمركز الوطني للإعلامية التي تعد في قلب منظومة الانتخابات في تونس، إلى جانب مكاتب الضبط المركزي لسائر الوزارات والمؤسسات العمومية.

وبحسب التقرير، اضطرت وزارة التجارة التونسية في 2018 لى تغيير طاقم مكتب الضبط المركزي عندما اكتشفت أن بريد الوزارة يوجه آليا إلى مقر النهضة بـ"مونبليزير" بالعاصمة، قبل أن يطلع عليه الوزير وكاتب الدولة.

وكشف عن حجز مراسلات مكثفة بين حركة النهضة في تونس وتنظيم الإخوان الارهابية في مصر تؤكد ضرورة إبعاد كل ما من شأنه أن يعيق انتشار هذه الحركة في تونس.

ويوضح التقرير أن لطفي بن جدو وزير الداخلية الأسبق قد اعترف أن النهضة تمتلك أجهزة تنصت تفوق قدرات الجيش والأمن في تونس.

كما أثبتت الوثائق المنشورة ضلوع نحو 17 من قيادات النهضة في عملية اغتيال البراهمي وبتورطهم في التنظيم السري الذي يعتمد على قاعدة مالية ضخمة تتغذى أساسًا من الجباية المفروضة على الأنشطة الاقتصادية.

واعتبر التقرير أن التنظيم السري لحركة النهضة في تونس "دولة داخل الدولة".