خلال يوم.. إصابات كورونا في لبنان تتخطى عتبة الـ 3 آلاف

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3125 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 فبراير الماضي إلى 296282 حالة.
وذكرت الصحة اللبنانية في تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2680.
وأشارت الوزارة اللبنانية إلى أنّ "عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 2400، من بينها 951 حالة في العناية المركّزة".
كما بلغت عدد الفحوصات 14494.
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